V silos vstopili mestni svetniki

»Občina Trst že skrbi za 440 mladoletnih migrantov brez spremstva. Odgovornost za migrante, ki so v silosu, ne moremo prevzeti na pleča.« Tako je včeraj župan Roberto Dipiazza odgovoril predsedniku občinske komisije za transparentnost Albertu Pasinu (Punto Franco), ki je sklical sestanek, da bi preverili zdravstvene in higienske razmere v skladišču ob železniški postaji. Pasino je najprej organiziral obisk silosa, v katerem so zatočišče našli ilegalni pribežniki, nato je sledil še sestanek v Mestni hiši, ki pa ni prinesel konkretnih odgovorov.

Na ogled silosa so včeraj poleg predsednika komisije Pasina prišli Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), Alessandra Richetti (G5Z) in Giovanni Barbo(DS), iz desnosredinskih koalicijskih vrst pa sta se vabilu odzvala le Roberto Cason (mešana skupina) in Mirko Martini (Noi moderati per Trieste). V družbi novinarjev so vstopili v zapuščeno skladišče, ki je bilo včeraj zaradi dežja še posebej mokro. Vsi so bili prvič v zatočišču ilegalnih prebežnikov in zato so bili tudi vidno pretreseni.