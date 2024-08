V soboto bodo izbrali najlepšo Tržačanko

Ladja za križarjenje MSC Splendida, ki se je bohotila ob pomolu pri tržaški pomorski postaji, je bila včeraj (sreda) prizorišče predstavitve petnajstih finalistk lepotnega tekmovanja za Miss Trsta - Miss Trieste. Lepotice se bodo za naslov najlepšega dekleta v Trstu potegovale na velikem finalu, ki bo na sporedu v soboto zvečer v kavarni Caffè degli Specchi na Velikem trgu.

Petnajst deklet, starih med petnajst in triindvajset let, se je medijem danes predstavilo na krovu ladje Splendida, s katero upravlja ladjarski velikan MSC. Mlade manekenke so se po dvorani ladje najprej sprehodile, odete v pisana krila in obleke, na glavah so nosile slamnike in druga poletna pokrivala, v rokah pa torbice vseh velikost in barv. Pod modne kreacije se je podpisala krojaška delavnica Antica sartoria Positano.

Po ladijski dvorani se je včeraj sprehodila tudi 18-letna tržaška Slovenka Suary Calligaris. Odeta je bila v elegantno belo krilo z modrimi vzorci. V drugem krogu so si dekleta nadela črno oblekico, okoli vratu pa so nosila rdeč trak s pentljo, simbol boja proti nasilju nad ženskami.

V soboto se bodo lepotice publiki in žiriji predstavile petkrat. Oblekle bodo poročne obleke ateljeja La Giada Spose, elegantno obleko modne umetnice Elene Violato, dizajnerska oblačila, omenjena krila z motivi iz obale Kampanije, nazadnje pa se bodo predstavile v kopalkah. Tangice bodo letos po novem nadomestile bolj elegantne in manj vpadljive enodelne kopalke. Najlepšo Tržačanko bodo okronali s krono, kreacijo zlatarja Maurizia Stagnija. Srebrni naglavni okras plemenitijo iz dragih kovin izdelani listi oljke, mirte in hrasta, sredi krone pa se bohoti rdeča vrtnica iz dragih kamnov. Katero dekle bo deležno krone in naziva najlepše v mestu, bo znano v soboto zvečer.