V športno-kulturnem centru v Lonjerju oživljali moškega

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so pozno sinoči posredovali v športno-kulturnem centru v Lonjerju, kjer je moški, star 58 let, doživel zastoj srca. Prisotni so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, pri čemer so operaterji na kraj nemudoma poslali reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Hkrati pa so začeli oživljati moškega, pri čemer so uporabili defibrilator, ki je nameščen v objektu. Pri postopku jih je po telefonu vodila operaterka službe 112, medicinska sestra. Srce je spet začelo biti, moškega so nato prevzeli v oskrbo reševalci, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.