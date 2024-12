V Starem pristanišču nastaja športni park

Z odprtjem gradbišča pri barkovljanskem parkirišču Bovedo gre tržaška občina naprej po poti prekvalifikacije območja Starega pristanišča v nov mestni predel, kjer naj bi nekdanja skladišča zaživela v novi preobleki. Tam namerava občina urediti linearni park. Med parkiriščem kongresnega centra in parkiriščem Bovedo pa naj bi do konca prihodnjega leta zaživel še športno-rekreacijski park. Zgradila ga bosta tržaški podjetji Mari&Mazzaroli in Rosso. Dela sta podjetji začeli izvajati danes ob prisotnosti tržaškega župana Roberta Dipiazze, občinskega odbornika za finance Everesta Bertolija in Giulia Bernettija, ki je odgovoren za izvedbo del.

Sredstva za uresničitev športnega parka, ki bo opremljen z igrišči za tenis, odbojko na mivki, padel in košarko ter poligonom za rolkanje, je tržaška občina črpala iz Načrta za okrevanje in odpornost. »Končno bomo tu imeli več športnih objektov, med katerimi bodo tudi večnamensko igrišče za odbojko in košarko ter igrišči za odbojko na mivki,« je poudaril župan Dipiazza, ki si nadeja, da bi bilo športni objekti do konca prihodnjega leta zares nared.

Poleg dveh igrišč tenisa, igrišča za odbojko in košarko, dveh igrišč z mivko in skate parka bodo na voljo tudi slačilnice, stranišča in prostori za urade. Ti manjši objekti bodo v obliki kontejnerjev, kar bo spominjalo na nekdanje železniško postajališče Starega pristanišča. Vsako igrišče bodo obdajale klopi oziroma tribune v obliki valov. Nastalo bo tudi zeleno območje za sprostitev, ki bo tudi družinam in otrokom prijazno.

Športni park bosta prečkali že predvideni kolesarska pot in pešpot, ki bosta povezovali Staro pristanišče z Barkovljami. Po želji Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine bodo obdržali tudi tračnice. Športne in druge objekte bodo namreč zgradili nad njimi. V nekaterih predelih bodo tirnice tudi vidne.