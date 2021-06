V svetoivanski park se vrača Bioest

V svetoivanski park se ta konec tedna po enoletnem premoru vrača bio sejem Bioest, ki bo ponujal izdelke ekološke pridelave. 27. izdajo sejma, ki ga organizira združenje Bioest, so predstavili na včerajšnjem srečanju s predstavniki medijev v Mestni hiši, na katerem so opozorili, da je Bioest eden prvih bio sejmov, ki ga bodo v tem koronačasu pripraviili v Italiji.

Podrobnosti dogodka je v družbi pristojnega za neprofitne organizacije v občinski upravi Lorenza Giorgija predstavila gonilna sila sejma Tiziana Cimolino. Povedala je, da bo dvodnevna prireditev poleg izdelkov ponujala tudi spremljevalne dogodke; od predstavitve knjig do sprehodov po parku in pletenja svetoivanskih venčkov. »Nepopisno sem vesela, da lahko po prisilnem odmoru spet pripravimo našo tradicionalno prireditev. Tudi letos bomo gostili razstavljavce iz tujine, zlasti iz Slovenije in Hrvaške, a tokrat jih bo manj kot prejšnja leta, saj se mnogi zaradi omejevalnih ukrepov, ki so še v veljavi, niso odločili za prečkanje meje,« je povedala organizatorka sejma in dodala, da skupno pričakujejo 80 razstavljavcev. Ti se bodo predstavljali po tematskih sklopih: prehrana, kozmetika, gibanje, zdravje, eko dom in okolje.