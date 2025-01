V svetu tehnologije mlade pozivajo k ohranitvi človečnosti

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič je tudi letos podelil podpore rednim študentom iz Furlanije - Julijske krajine, ki so vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe. Podelili so dvajset podpor za skupnih deset tisoč evrov, iz leta v leto pa beležijo vse več prošenj, je povedala predsednica sklada Marija Pirjevec. Letos je bilo prošenj za podporo študija 34.

Podeljevanje prispevkov je potekalo v petek v prostorih Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel, kuverte je študentom vročila Marija Pirjevec, ki je za prejemnike tudi pripravila krajši govor. Delovanje sklada Sergij Tončič je predstavila članica upravnega odbora Kristina Valenčič, v imenu Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki podpira podeljevanje podpor študentom, je pozdravil Marko Pertot.

Živimo v kriznem času, ko po svetu divjajo vojne, v svetu, ki postaja vse bolj digitalen in tehnološki, pravzaprav pa ne vemo, če bomo vso to tehnologijo oziroma umetno inteligenco obvladali, ali pa bo ona obvladala nas. Politika pa kaže veliko nesposobnost pri reševanju problemov sodobne družbe, je v svojem govoru najprej navedla Marija Pirjevec.