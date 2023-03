V tehnologijo se zatekajo, da bi potešili pomanjkanja realnega sveta

Letošnji niz srečanj Šola za starše v prostorih Oddelka za mlade bralce NŠK v Narodnem domu je sklenil Miha Kramli, družinski terapevt in vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu v Novi Gorici. Spregovoril je o radostih in pasteh nove tehnologije oz. o virtualnem svetu,v katerega se vse več mladih in manj mladih vsakodnevno več ali manj zateka, da bi potešili pomanjkanja realnega sveta.

Vsi smo danes odvisni od tehnologije, ki nam zagotavlja trenutne radosti, hkrati pa pasti, ki se jih sami težko zavedamo: znati jo je treba primerno uporabljati, je Kramli nagovoril zbrane v Oddelku. Da smo od tehnologije odvisni, pa še ne pomeni, da smo od nje zasvojeni. »V službah smo namreč skorajda vsi odvisni od računalnika – to pa občutimo kot delo. Ko pa pametni telefon, tablico ali računalnik v roke vzamemo za zabavo, se naši možgani organizirajo čisto drugače: utrujenost je v hipu pozabljena in stalna interakcija z napravo zahteva od nas vedno večjo intenzivnost. Pomislimo, koliko ur zapravimo ob gledanju socialnih omrežij ...«

