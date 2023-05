V Trstu pogrešajo 49-letnika

V Trstu svojci pogrešajo 49-letnega Massimiliana Vlaccija. Od očetovega doma je odšel v ponedeljek, 8. maja, nato so se za njim izgubile sledi. Bil naj bi zmeden in pri sebi naj ne bi imel ne dokumentov ne ključev. Na tržaški prefekturi so včeraj sprožili iskalno akcijo. Pozivi se vrstijo tudi na družbenih omrežjih. Njegov prijatelj Sergio Comelli je zaprosil, kogar bi ga videl, naj mu to sporoči ali naj pokliče policijo. Vest o izginotju je na družbenih omrežjih objavil tudi Megabasket, kajti Vlacci je igral več let košarko in bil zgodovinski organizator igre pri Don Boscu, Santosu in drugih tržaških ekipah. S primerom se ukvarja tudi društvo Penelope, ki pomaga svojcem pogrešanih oseb.