V tržaškem pristanišču lani več vlakov in manjši pretovor

Tako kot večina evropskih pristanišč je tudi tržaško v lanskem letu zmanjšalo pretovor zaradi upada industrijske proizvodnje, vpliva rusko-ukrajinskega konflikta in krize na Bližnjem vzhodu. Je pa tržaško pristanišče eno redkih, ki mu je uspelo povečati število prihodov in odhodov tovornih vlakov. Lani je tako v tržaško in tržiško pristanišče, ki sta del pristaniškega sistema za severni Jadran,pripeljalo in odpeljalo več kot 12 tisoč vlakov.

Že nekaj let ni skrivnost, da v pristaniški upravi veliko pozornost namenjajo krepitvi konkurenčnosti na področju železniških povezav. Kar 54% vseh kontejnerjev v tržaškem pristanišču so lani natovorili na vlak, so sporočili iz pristaniške uprave, v kateri se veselijo tudi podatka, da si tržaško in tržiško pristanišče lastita italijanski primat po količini tovora, ki ga namesto na tovornjake naložijo na vlake. S tem odstotkom so denimo samo v tržaškem pristanišču že presegli evropsko vizijo, po kateri bi do leta 2050 več kot 50% vsega tovora morali prepeljati po železnici.

Kar se pretovora na splošno tiče, so bili lanski rezultati slabši. Skupni ladijski pretovor je presegel 55 milijonov ton blaga, kar je za 3,42 odstotkov manj kot leto prej. Pretovor kontejnerjev se je zmanjšal za skoraj tri odstotke. Terminal za tekoči tovor je delal minimalno manj kot leto prej. Lani so tako pretovorili 37.345.812 ton tekočega tovora, kar pomeni, da tržaško pristanišče v kar 67% pretovarja tekoči tovor, medtem ko je kontejnerjev vsako leto več.

