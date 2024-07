Tržaški cariniki in finančni policisti so pred nedavnim v tržaškem pristanišču zasegli 15.000 čajnih vrečk, v katerih je bila prepovedana snov sibutramin. Odkrili so jih na tovornjaku s priklopnikom, ki je prispel iz Turčije. Gre za zdravilo za zmanjšanje telesne teže, ki ga je italijanska agencija za zdravila (Aifa) na podlagi ugotovitev evropske agencije za zdravila (Ema) prepovedala že leta 2010. Odkrili so namreč, da uživanje omenjene snovi povečuje tveganja za bolezni srca in ožilja.

Tržaški cariniki in finančni policisti so sicer prisotnost prepovedanih škodljivih snovi v prehrambenih izdelkih ugotovili že med preteklimi preiskavami. Tokratno prisotnost sibutramina v čajnih vrečkah so potrdile laboratorijske analize.