V tržaški trgovini zasegli 150.000 tobačnih izdelkov

Finančni policisti so v tržaški trgovini zasegli 150.000 cigaretnih filtrov in papirčkov za zvijanje tobaka. Zanj namreč prodajalci niso imeli potrebnih carinskih dovoljenj. Med prvo kontrolo so najprej našli 120.000 tobačnih izdelkov. Nato pa so po nekaj tednih ugotovili, da jih v trgovini kljub opozorilu še naprej prodajajo in so zasegli še dodatnih 30.000 proizvodov.

Trgovini, ki jo vodijo kitajski državljani, so začasno odvzeli dovoljenje za opravljanje trgovske dejavnosti. Trgovina bo morala ostati zaprta od enega do dveh mesecev. Če se kršitelji spet ne bodo držali predpisov, bodo to morali zaprti za vedno, je sporočila finančna policija.