V Ulici Campanelle še brez redne avtobusne povezave

Leto dni po tem, ko so ga prvič zaprli za promet, še ni jasno, kdaj se bodo zaključila dela na nadvozu v Ulici Campanelle. Potem ko so ga avgusta letos spet odprli, ne pa za vozila, težja od 7,5 tone, med katera sodijo tudi mestni avtobusi, je zadeva ostala na mrtvi točki. Nezadovoljstvo med stanovalci, za katere je most pomembna povezava z mestom, pa je medtem naraslo.

Na pobudo tržaškega občinskega svetnika Luce Salvatija (Demokratska stranka) si je območje včeraj ogledal občinski svetniški odbor, ki je med drugim pristojen za urbanizem. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki javnega mestnega prevoznika Trieste Trasporti, med njimi njegov predsednik Maurizio Marzi Wildauer. Na povabilo občinskih svetnikov pa se niso odzvali predstavniki Dežele FJK, ki je pristojna za nadvoz v Ulici Campanelle, prav tako ne občinski odbornik za urbanizem Michele Babuder.

Salvati je bil še posebej kritičen do odbornika Babudra. »Njegovo odsotnost interpretiramo kot prevzem odgovornosti za nerešeno situacijo, ki se vleče že leto dni,« je izjavil. Spomnil je tudi, da so jim pristojni po zadnjem ogledu območja zagotovili, da se bo promet še pred poletjem vrnil v normalne tirnice, naposled pa ni bilo tako.

Zaradi prepovedi vožnje težkih vozil po nadvozu vozi avtobus št. 33 do zadnjega postajališča pred nadvozom, tam pa potniki prestopijo na minibus, ki jih zapelje še do končne postaje pri igrišču v Ulici Campanelle. Občani, ki so se udeležili včerajšnjega ogleda območja, pa so opozorili, da zaradi okvar storitev pogosto ukinejo. Nazadnje so tukajšnji stanovalci ostali peš v ponedeljek, včeraj pa naj bi minibus spet vozil.