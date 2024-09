V Ulici Flavia skuterist podrl dekle

V Ulici Flavia je skuterist na prehodu za pešce ob stanovanjski stavbi s hišno številko 22/1 okrog 14.30 podrl dekle. Voznik skuterja, star okrog 60 let, je povedal, da je mladenka nenadno stekla čez cesto in da si jo je znašel pred vozilom. Kljub počasni vožnji in zaviranju je, žal, trčil vanjo. Odbilo jo je in je padla, pri čemer je z glavo močneje udarila ob tla in začela krvaveti. Reševalci deželne službe 118 so ji nudili prvo zdravstveno oskrbo. Na kraju so jo intubirali, nato so jo prepeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela pretres možganov. Skuterist se ni poškodoval. Na kraju so policisti in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Ul. Flavia so zaprli za promet, ki ga preusmerjajo po ulicah Benussi in Caboto.