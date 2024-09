V vrečki skrival 200 gramov ketamina

Karabinjerji so v Istrski ulici opazili mlajša moška, ki sta tekala in se prepirala. Dosegli so ju na Trgu Pestalozzi, kjer so ju ustavili in preiskali. Med postopkom so opazili, da je eden od dveh imel v roki vrečko s kristalasto snovjo. Ob odkritju sta bila oba nemirna. Prepeljali so ju na poveljstvo, kjer je hitri test pokazal, da gre za ketamin oz. za zdravilo, ki ga mnogi uporabljajo kot mamilo. Skupno sta ga imela za več kot 200 gramov.

Karabinjerji so nato preiskali še dom osumljenca, kjer so našli dodatne količine ketamina, stekleničko zdravila xanax in tri tabletke benzodiazepinov, ki si jih je priskrbel, ne da bi razpolagal z zdravniškim receptom. Drogo in zdravila so zasegli, moškega, ki je nosil vrečko, 20-letnega Tržačana, so aretirali in odvedli v hišni pripor.