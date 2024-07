Van Gogh in Ligabue privabila 220.000 obiskovalcev

Slikarja Vincent Van Gogh in Antonio Ligabue sta v tržaški muzej Revoltella v nekaj mesecih odprtja privabila kar 220.000 obiskovalcev. Vsak od teh je v povprečju ob obisku razstave v mestu porabil 60 evrov, v mestu je tako ostalo okoli 13 milijonov evrov, navaja podjetje Arthemisia, ki je razstavi organiziralo.

Za Van Goghovo razstavo, ki je bila odprta dobre štiri mesece, je Občina Trst porabila okrog milijon evrov, denar so namenili predvsem preureditvi muzeja. Sredstva so se v občinski proračun stekla iz turistične takse, z denarjem so preuredili četrto nadstropje muzeja in ga prilagodili standardom, ki jih je zahteval muzej iz nizozemskega Otterla. »Pričakovali smo okrog 120.000 obiskov, bistveno večje število nas je prijetno presenetilo,« je obračun razstave komentirala Iole Siena, predsednica Arthemisie.

Navdušenja ni skrival niti tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki se je pohvalil z dejstvom, da je razstava v Trst pritegnila obiskovalce z vsega sveta. Ti so občudovali mojstrovine slikarjev, hkrati pa spoznavali zgodbo barona Pasqualeja Revoltelle in odkrivali umetniško zbirko, ki jo premore muzej.