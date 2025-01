Več je kriminala, a mesto ostaja varno

Policija je kos varnostnim izzivom in svoje delo opravlja odlično. Dokaz za to so tudi lanski obiski visokih gostov, med njimi je bil tudi papež Frančišek, ki so minili brez večjih težav. Pa ne zaradi sreče, ampak zaradi dobre organizacije dela, je med predstavitvijo letnega poročila o delu policije v lanskem letu ocenil njen šef Pietro Ostuni, ki je tudi priznal, da se je Trst v zadnjih letih spremenil, a kljub temu še vedno velja za varno mesto. Ne pozabimo, da je Trst lani obiskalo 1,5 milijona turistov in da ti večjih težav z varnostjo niso imeli, je rekel kvestor in dodal, da so lani okrepili kadrovske vrste, saj so zaposlili 18 policistov. Med prednostne naloge v tem letu so si na policiji zastavili okrepitev preventivnih aktivnosti, še posebej na področju ozaveščanja mladoletnih beguncev brez spremstva o pomenu spoštovanja zakonitosti.

Lani so policisti prostost odvzeli 172 ljudem, ovadili so 3123 oseb, legitimirali pa so 73.243 oseb. Prvi mož tržaške policije je priznal, da v zadnjih letih beležijo več kaznivih dejanj, a je v isti sapi zavrnil namigovanja, da se je v Trstu drastično povečala kriminaliteta. »Je že res, da beležimo več kriminalnih dejanj kot v preteklosti, a jih uspešno rešujemo, resnejša kazniva dejanja pa uspemo rešiti takoj. Računamo na to, da bomo uspešni tudi pri reševanju manjših kaznivih dejanj,« je napovedal kvestor, ki več informacij o zadnjih vandalskih dejanjih, požigih avtomobilov in ropih v stanovanja (teh naj ne bi bilo več kot leto prej) ni želel govoriti, saj so preiskave še v teku. Prav tako ni želel posredovati več informacij o pištoli, ki so jo odkrili dan pred papeževim obiskom v Trstu. Tudi v tem primeru je preiskava še v teku.

Navedel je tudi aktivno delo na področju nasilja v družini. Lani so izrekli 56 opozoril nasilnežem, ki so izvajali fizično in psihično nasilje nad partnerko. Kvestor je dodal, da vse nasilneže sistematično napotijo na nevladno združenje Inter Pares, ki se ukvarja s prevzgojo nasilnih ljudi. To, da je v eni od zadnjih statističnih raziskav Trst zasedel primat po partnerskem nasilju, ne pomeni, da tu živi največ nasilnežev, ampak to, da žrtve nasilja vedo, da so nasilni odnosi nesprejemljivi in da jih je treba prijaviti, je pristavil Ostuni.