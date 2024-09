Velja, kljub nizki rodnosti, vlagati v šole?

Dve sta bili točki na včerajšnjem dnevnem redu devinsko-nabrežinskega občinskega sveta: sprejetje konsolidiranega zaključnega računa za proračunsko leto 2023 in pa sprejetje enotnega programskega dokumenta (DUP) za obdobje 2025-2027.

Obeh se je lotila občinska odbornica za bilanco Irene Blasig. Prvi je izrazito tehnični dokument in prikazuje gospodarski in finančni položaj občine ter družb, v katerih ima občina lastniški delež. V tem primeru gre za Kraški vodovod, družbe APT, LAS Kras, Isontina Ambinete in Trieste Trasporti. Poslovni rezultat v višini skoraj 2,2 milijona evrov je znak dobrega finančnega poslovanja in z izjemo vzdržanih opozicijskih svetnikov Lorenza Pipana, Stefana Battiste in Walterja Pertota je bil kar hitro sprejet.

Nekoliko daljša je bila debata okrog enotnega programskega dokumenta DUP za obdobje 2025-2027. »Dokument je temeljnega pomena za občino, saj ponazarja strateške in operativne načrte prihodnjega triletja,« je povedala odbornica.

»Dokument pa ne sme ostati knjiga sanj, ampak osnova za delo,« je opozoril župan Igor Gabrovec in se zamislil glede podatka o upadu rojstev v občini, ki ga delno blažijo novi priseljenci. »V nekaj letih smo z 8500 prebivalcev zdrknili na 8300, trend pa ne kaže, da bi se številke v prihodnje dvignile. Občina mora postati bolj vabljiva za nove družine, ki se bodo vključile v skupnost, v društva, morda se pri nas odločile za poslovni korak,« je namignil na dolgoročni cilj.

Gabrovčeve besede je izkoristil Lorenzo Pipan (Forza Duino Aurisina), ki je ugotavljal, da rodnost ne utemeljuje občinskih odločitev glede obnove dotrajanih šolskih stavb v občini. »Število šoloobveznih otrok je upadlo s 500 na 400. Novorojenčkov je letos le 23, morda za razred ali dva,« je bil kritičen.