Višji in širši valobran pred Barkovljami

Prve dni septembra bodo začeli s prenovo skalnatega valobrana pred barkovljanskim borovim gozdičem, ki ga je visoko plimovanje morja konec oktobra in začetek novembra lani močno poškodovalo. Občina Trst ima za dela, ki bodo trajala predvidoma 70 delovnih dni, na razpolago 362 tisoč evrov, s tem denarjem pa bodo na valobran postavili nove skale in iz morja potegnili tiste, ki jih je podivjano morje odneslo.

Podrobnosti prenove barkovljanske riviere je včeraj predstavil pristojni za prostorsko načrtovanje v mestni vladi Michele Babuder. V družbi vodij občinskih oddelkov in deželnega odbornika za civilno zaščito Riccarda Riccardija je povedal, da gre za zadnjo fazo del, ki so v njegovi pristojnosti. V preteklih dneh so končali z utrditvijo cestišča pred Miramarskim gradom, popravljanje tlaka in kamnitih ploščic na celotni obali v Barkovljah je skoraj končano, igrala v borovem gozdiču so že nadomestili z novimi, je opozoril odbornik in razložil, kako bo potekalo utrjevanje skalnatega valobrana.

