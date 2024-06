Vitovska spet vabi na grad

Kakor naročen sončen (in vroč) dan je včeraj na Devinskem gradu pričakal ljubitelje vitovske in brezskrbnega druženja. 18. izvedba prireditve Vitovska in morje, ki jo organizira Društvo vinogradnikov s Krasa, je zadela v polno: zelo veliko je bilo obiskovalcev (v predprodaji si je karto zagotovilo 250 ljudi), ki so se med 18. in 22. uro sprehajali po grajskih vrtovih in s kozarcem v roki postajali pri tem ali onem vinarju, okusili njegovo zlato-rumeno kapljico, slišali za njene značilnosti in za način pridelave ter si požirek za požirkom tudi sami ustvarili lestvico najljubših. Ob tem so segli tudi po odličnih prigrizkih krajevnih gostiln, restavracij in barov, tako da je bil užitek popoln.

Prireditev se nadaljuje tudi danes: med 18. in 22. uro bo na festivalskem prizorišču znova mogoče okusiti enkratne vinsko-kulinarične bisere našega prostora. Vstop je možen le z vstopnico (45 evrov).

Proizvod, poreklo in prostor

Tako kot vsako leto je prireditev uvedel posvet. S Stefanom Cosmo so se o tem, ali je poreklo tisto, kar ustvari proizvod, ali pa je ravno obratno, se pravi, da proizvod ponuja dodano vrednost prostoru, pogovarjali predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Matej Skerlj, podjetnik, ustanovitelj verige Eataly in pisatelj Oscar Farinetti, lastnik prestižne milanske vinoteke Cantine Isola Luca Sarais in član upravnega odbora Vinske banke v piemontskem Pollenzu ter sodelavec združenja Slow Wine Fabrizio Gallino.