Vitovska v kraškem podzemlju

Kakšen okus ima vitovska, če jo degustiramo dobrih sto metrov pod zemeljskim površjem? O tem se bo mogoče prepričati v petek, 5. junija, ko se bo Briška jama prelevila v prireditveni prostor, kjer bo enajst vinarjev iz Občine Zgonik predstavilo eno najbolj prepoznavnih vin Krasa.

Po uspešni prvi izvedbi se v Briško jamo namreč vrača Vitovska Underground, posebno vinsko doživetje, ki povezuje kraško vinogradništvo, naravno dediščino in izvirno turistično izkušnjo. Dogodek bo potekal med 17. in 20.uro, svoje vitovske bodo ponujali vinarji Vodopivec, Skerlj, Bajta, Budin, Ostrouska, Milič Zagrski, Fabjan, Žbogar, Pipan, Čotova klet in Martin Lovrenčič. Vinsko izkušnjo bodo dopolnili lokalni prigrizki s kmetije Erike Šuc, ki deluje v neposredni bližini jame.

Vsak udeleženec bo pred spustom (zbor bo ob 16.45 pri blagajni jame) prejel degustacijski kozarec v torbici. Obiskovalci bodo razdeljeni v dve skupini, ki ju bodo po različnih poteh pospremili izkušeni vodniki. Med potjo bodo spoznali posebnosti Briške jame, degustacije pa bodo potekale na dveh razglednih točkah. Sredi poti se bosta skupini zamenjali, da bodo vsi udeleženci spoznali vsa predstavljena vina. Vitovsko pogosto povezujemo s kamnom (pa tudi z vetrom in morjem), zato bo degustacija sredi kamnitih sten gotovo ponudila posebno doživetje prostora.

Dogodek organizirata Društvo vinogradnikov s Krasa in Briška jama v sodelovanju z Občino Zgonik in zavodom Ciofs.Vstopnina znaša 35 evrov, karte so na voljo na spletni strani Briške jame. Udeležencem priporočajo topla oblačila, saj je temperatura v jami približno 11°C, ter udobno obutev z gumijastim podplatom. Pot vključuje približno 100 metrov višinske razlike, s 500 stopnicami v vsako smer. Dogodek ni priporočljiv za osebe z dihalnimi, srčnimi ali gibalnimi težavami.