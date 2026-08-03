V Trstu namerili najtoplejšo noč, odkar obstajajo meritve

V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa včeraj namerila najtoplejšo noč, odkar obstajajo meritve. V noči na nedeljo je v Trstu na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo kar 30,1 stopinje Celzija. Temperatura pa se je večji del noči zadrževala nad 31 stopinjami Celzija, ob 1. in 2. uri zjutraj celo malo pod 32 stopinjami Celzija. Pihala je šibka burja. Vlaga je bila povečini okrog 40-odstotna.

Včerajšnja 24-urna povprečna temperatura v Trstu je dosegla 32,3 stopinje Celzija, najvišja dnevna temperatura pa 37,1 stopinje Celzija.

Zelo vroča je bila tudi današnja noč, saj se temperatura ni spustila pod 28,8 stopinje Celzija.