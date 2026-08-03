Odšel je fotograf, ki je ustvarjal podobo Barcolane

Svet jadranja se poslavlja od Carla Borlenghija, enega največjih fotografov jadranja vseh časov, ki je umrl danes v starosti 70 let. Rodil se je v Bellanu ob jezeru Como, od koder ga je pot vodila na največje svetovne regate - od Pokala Amerike do olimpijskih iger. Njegove fotografije niso prikazovale le jadrnic, temveč tudi veter, svetlobo in čustva, zaradi česar so postale prepoznavne po vsem svetu.

Posebno mesto je imel v njegovem življenju Trst. Več kot tri desetletja je bil neločljivo povezan z Barcolano, najmnožičnejšo regato na svetu, katere podobo je soustvarjal s svojimi izjemnimi fotografijami, ki so Trst ponesle na naslovnice različnih revij ter v domove ljubiteljev morja po vsem svetu.Organizatorji Barcolane so se od njega poslovili z besedami, da je »fotografiral vse vetrove« in z jadri znal pokazati tisto, česar ni mogoče videti. Borlenghi je spremljal razvoj fotografije od analognih filmov do digitalne dobe, vendar je vedno poudarjal, da tehnologija ne more nadomestiti občutka za svetlobo, poezijo in pravi trenutek. V Trstu ni fotografiral le zmagovalcev. Projekt Barcolana Crew, v katerem je portretiral tisoče udeležencev regate, je postal simbol odprtosti prireditve.