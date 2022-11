V okviru razstave Il mio Carso (Moj Kras) v muzeju sodobne umetnosti Ugo Carà v Miljah bo v sredo, 9. novembra, dvojni dogodek Vizije & filmi o Krasu. Ob 17. uri bo v muzeju v Ulici Roma kustos Alessandro Del Puppo vodil po razstavi »skritih zakladov« v lasti Fundacije CRTrieste, ob 18. pa bo v bližnji dvorani Gastone Millo (Trg Repubblica 4) projekcija filmskih portretov, ki jih je kraškim umetnikom posvetil tržaški režiser Aljoša Zerial; njegovo delo bo predstavil Davorin Devetak.

Obiskovalci razstave si bodo lahko ogledali, poleg razstavljenih slik Caraja, Danea, Grimanija, Groma, Grubisse, Lannesa, Sofianopula in drugih, kako dejansko nastajajo kraške vizije slikarjev, kot so Gianni Brumatti, Livio Rosignano, Marino Sormani in Lojze Spacal. V dopolnilo bo na ogled še nenavadni portret miljskega umetnika Caraja.

Aljoša Zerial je znan v tržaških filmskih krogih kot zgodovinski član krožka Club cinematografico triestino in je že od 50. let prejšnjega stoletja, najprej z 8-mm formatom in nato z video in digitalno tehniko, posnel ničkoliko krajinskih pripovedi, reportaž s celega sveta, kulturnih in športnih portretov, pravih umetniških esejev, zgodovinskih, etnografskih in eskperimentalnih. Pri tem je bil deležen preko 200 priznanj in odlikovanj od Španije in Velike Britanije do Moskve, vse do goriške nagrade Darko Bratina - poklon viziji. Z uporabo evokativnih glasb in komentarjev pričevalcev, kot so Carolus L. Cergoly, Claudio Magris, Giulio Montenero, je tržaški in širši mikrokozmos, obogaten z neštetimi potovanji, povezal v svojski imaginarij občutljivosti, poezije in lepote.

Sredino dvojno srečanje v Miljah prireja Občina Milje v sodelovanju s Fundacijo CRTrieste in z Društvom Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga.