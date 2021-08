Vlamljal je v skladišče na rivieri

Karabinjerji iz Barkovelj so aretirali 38-letnega moškega, ki je vlamljal v skladišče s hrano in pijačo v Miramarskem drevoredu. Starega znance organov pregona so med rutinskimi pregledi opazili, ko se je s kleščami loteval verige, ki je zaklepala skladišče na rivieri. V njem gostinski obrat shranjuje hrano in pijačo, vrednost blaga naj bi bila precejšnja. Predstavniki organov pregona so vlomilca aretirali in ga odvedli na karabinjersko postajo, kjer so ga identificirali. Po končanem postopku so ga pospremili v koronejski zapor.

Za zapahi sta se znašli tudi 21- in 30-letni državljanki Bolgarije, ki prebivata v Angliji. Karabinjerji iz Ulice Hermet so ju zalotili, ko sta v trgovini Fam Store v Ulici Ghega okradli 78-letno žensko. Tatici, ki sta v Trst prišli kot turistki, sta se približala gospe in ji na ozkem hodniku trgovine izmaknili denarnico, v kateri so bili dokumenti, gotovina in bančna kartica. Med begom so ju opazili karabinjerji, ki so ju ustavili in kmalu našli ukraden predmet. Denarnico so vrnili lastnici, tatici pa odvedli v koronejski zapor.