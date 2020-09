Voden sprehod po slovenskem Trstu

Društvo Alta-marea prireja v petek v okviru festivala Trst, mozaik kultur voden ogled po Trstu v italijanskem jeziku z glasbenimi utrinki, po sledeh tržaških Slovencev – od Primoža Trubarja do Srečka Kosovela, Vladimirja Bartola in Borisa Pahorja. Dvourni sprehod v znamenju slovenske tržaške umetnosti, kulture, zgodovine in literature bo krenil ob 17.10 izpred vodnjaka štirih celin na Velikem trgu, predviden je tudi obisk Narodnega doma.

Sprehod bo vodila vodička Valentina Barani, uvodoma pa bo obiskovalce pozdravila predsednica združenja Alta-marea Rina Anna Rusconi. Za glasbeno poslastico bo poskrbel glasbenik Aljoša Saksida, ki bo na harmoniko zaigral nekaj slovenskih melodij, za katere je sam napisal aranžmaje.