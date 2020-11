»Vojna debel« v Bazovici in pri Banih

Debla, ki preprečujejo dostop na zemljišče na Trmunu v Bazovici, ob začetku priljubljene Resslove pešpoti, so se tam zopet pojavila, potem ko so jih v nedeljo začasno odstranili, poleg tega so pripeljali tudi večja kupa zemlje in nekaj večjih skal. To pa zato, da bi preprečili divje parkiranje, ki je zlasti v zadnjem času ob vikendih in posebej ob nedeljah pereč problem, tudi spričo neuresničenih zagotovil tržaške občine po ureditvi parkirišča.

Debla pa se niso pojavila samo v Bazovici, ampak tudi pri Banih tik ob glavni cesti, ki pelje proti Opčinam, na zemljišču z ledinskim imenom Uǝ Grace, na katero spominja tudi kamnito obeležje tik ob zidu bližnje italijanske osnovne šole Kugy v bližini poti, ki vodi do Starega kala. Zemljišče, pravijo krajevni jusarji, je last banovskega jusa, tudi v tem primeru so bili krajani siti divjega parkiranja in dejstva, da marsikateri izletnik oz. pohodnik, ki se napoti po stezah proti območju bližnjega Starega kala, v bližino odvrže tudi najrazličnejše odpadke. Tako so krajani z debli zamejili del zemljišča (ne vsega) in tako delno preprečili dostop, na debla pa pritrdili opozorilo mimoidočim, da se nahajajo na območju, ki mu krajani pravijo Uǝ Grace, vse to pa z oznako in žigom Jusa Bani.

Kot je bilo razvidno iz izjav, ki jih je že ob koncu prejšnjega tedna za naš dnevnik dal predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi Karlo Grgič, je »izvirni greh«, ki je privedel do zagraditve zemljišč (ti sta med drugim po nekaterih trditvah v lasti krajevnih jusov), v tem, da Občina Trst kljub zagotovilom na Trmunu še ni uredila parkirišča. Ureditev parkirišča je že leta 2015 napovedala levosredinska uprava župana Roberta Cosolinija: na Trmunu je okvirni načrt predvideval ureditev tridesetih parkirnih mest in zelenice, po petih letih pa ni bilo še nič storjenega.