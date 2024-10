Vztrajnost pomembnejša od moči

Tudi na letošnji Barcolani bodo podelili pokal Generali - Women in Sailing v podporo enakosti spolov. Tokrat bodo šli še korak dlje. Poleg nagrade, ki jo bo na nedeljski regati prejela najhitrejša mešana ekipa z žensko krmarko, so predvideli še eno priznanje. To si bodo prislužili jadralci, ki bodo sodelovali na današnji regati. Na njej bo med drugimi sodelovala tudi olimpijka Caterina Banti, ki je tako na olimpijskih igrah v Tokiju leta 2020 kot letos v Parizu s sojadralcem Ruggerom Tito v razredu Nacra 17 osvojila zlato medaljo.

37-letna jadralka iz Rima, ki se je po letošnjem zlatu odločila za tekmovalno upokojitev, je s predstavniki medijev poklepetala na včerajšnjem srečanju. Dvakratna olimpijska prvakinja in štirikratna svetovna prvakinja bo nastopila tudi na 56. Barcolani, in sicer na jadrnici, ki bo nosila zastavo neprofitne organizacije Emergency. Olimpijka tako ne bo le ambasadorka spolne enakopravnosti, ampak tudi dobrodelnosti.

Bantijeva, ki jadra odkar pomni, je prepričana, da lahko s projekti, kot je Women in Sailing, prispevamo k spremembam v smeri bolj enakopravne in odporne družbe. Jadralka se sicer zaveda, da med spoloma obstajajo fiziološke razlike, zlasti v moči, ki pa jih ženske lahko spretno uravnovesijo z vztrajnostjo. Med pogovorom je povedala, da je za njo nekaj povsem običajnega jadrati v paru z moškim, saj je bil njen prvi sojadralec prav njen brat. V olimpijski projekt je nato (2017) stopila z Ruggerom Tito, s katerim sta bila tudi na letošnjih olimpijskih igrah razred zase in v mešani ekipi brez večjih težav osvojila zlato.