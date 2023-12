Z avtobusom v Grčijo daljnega leta 1963

Na stenah visi več panojev s fotografijami opremljenimi z didaskalijami, ki obnavljajo pot in postanke med njo, posebne trenutke in veličino dogodka. Razstavo dopolnjujeta še dva panoja z načrti 3-4 metrskih jamborov v Borljah v Zilski dolini leta 1961 in 1962. »Dva dni smo potovali v Grčijo, pravi tour de force,« je namignil Glavina in spomnil, da je bilo z njimi nekaj roverjev in voditeljev, v glavnem pa so bili 14- in 15-letniki. Več dni so bili na jamboreeju, prisostvovali prižigu ognja in se družili s skavti iz drugih držav.

Razstavo si lahko ogledate še v torek, 26. decembra, po lučanju, med 15.30 in 18. uro oz. na Silvestrovo med 10. in 12. uro.