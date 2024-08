Z motorjem od Kuala Lumpurja do Trsta

Skoraj 32 tisoč kilometrov in dobro leto dni je potreboval Federico Asaro, Tržačan, ki od leta 1978 živi v Maleziji, da je z motorjem prevozil relacijo Kuala Lumpur (Malezija) - Trst. Danes se je z motorjem znamke Bmv R 1200 GS pripeljal na Veliki trg, kjer so ga pričakali podžupanja Serena Tonel, člani tržaškega motorističnega kluba Moto Club Trieste, sorodniki in soproga Maple. Ko si je z glave snel čelado, je široko nasmejan dejal, da so se uresničile življenjske sanje, ki jih je gojil celih 40 let.

A pot do Trsta ni bila enostavna. Iz Kuala Lumpurja proti Trstu je Asaro krenil pred dvema letoma in sprva je bilo predvideno, da bo prevozil 26 tisoč kilometrov. Motorista je pot vodila preko južnoazijskih držav do Kitajske, prečkal je tudi države bivše Sovjetske zveze, se odpeljal v Iran, od tu pa v Turčijo. V Istanbulu je doživel prometno nesrečo, zaradi katere je moral v bolnišnico, nato pa na rehabilitacijo domov. A ponesrečeni poskus, da bi z motorjem prišel do Trsta, ga ni omajal. Ko si je po nesreči povsem opomogel, se je odločil, da bo spet sedel na motor in svojo pot proti Trstu nadaljeval iz kraja, kjer jo je nehote prekinil.