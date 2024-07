Z novo pogodbo do boljših pogojev

Pred enim mesecem je podjetju Europromos zapadla pogodba, ki jo je za upravljanje osebja mestnih muzejev sklenila s tržaško občino. Družba je nastopila pred tremi leti na podlagi razpisa in zaposlila delavce s t.i. pogodbo osnovnih storitev. Ta oblika zaposlitve ne dovoljuje, da bi se povzpeli nad prag revščine, saj so bili zaposleni na uro plačani 3,86 evra neto. Pred dvema letoma je zato sindikat Confsal zbral pričevanja zaposlenih, ki so med drugim v mestnih muzejih opravljali celo vrsto različnih zadolžitev, od sprejemanja do varnosti, in začel bitko, s katero so izboljšali pogodbene razmere in dosegli višje plače (okrog osem evrov na uro bruto). Zdaj pa, ko se je občina odločila za nov razpis z novimi pogoji, ki jih družba Europromos ni sprejela, je sindikat po bitki zmagal še vojno, kot sami pravijo.

