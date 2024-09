Z Opčin na Reko več kot 6000 potnikov

Danes se je na sedežu Srednjeevropske pobude odvijal drugi sestanek deležnikov projekta Interreg Sustance, v sklopu katerega pelje od konca aprila direkten vlak med Opčinami in Reko. Ta bo obratoval še do konca septembra.

Podatke o številu potnikov med 24. aprilom (prvim dnem voženj) in 31. avgustom je prisotnim predstavil Ivan Kovačič iz Slovenskih železnic. V teh mesecih se je prve neposredne povezave med Opčinami in Reko po več kot 50 letih poslužilo 6211 potnikov, prepeljanih pa je bilo kar 366 koles. Največ potnikov so zabeležili med konci tedna maja in junija ter v mesecih juliju in avgustu. Vsi udeleženci sestanka so nad podatki izrazili veliko zadovoljstvo. Deželna odbornica FJK za infrastrukturo in prevoze Cristina Amirante je čestitala nosilcu projekta,Srednjeevropski pobudi, in poudarila, da velja vztrajati na poti krepitev povezav med območji, ki so jih oddaljili zgodovinski dogodki.