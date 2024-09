Za begunce iz Palestine zbirajo pomoč

Zakat, miloščina, je eden od petih stebrov islama. Tržaška islamska skupnost ter Islamsko kulturno združenje, ki domujeta v Ulici Maiolica, že od aprila pomagata šestim družinam, ki so iz Gaze pribežale v Trst.

»Ljudi, ki so potrebni pomoči, je veliko, v družinah je veliko otrok,« je bila med včerajšnjim zbiranjem humanitarne pomoči jasna Nurah Omar, podpredsednica Islamskega kulturnega združenja in študentka na Univerzi v Trstu. Nabirko bodo v Ulici Maiolica ponovili tudi 15. in 28. septembra med 10. in 17. uro. V prvem nadstropju islamskega kulturnega centra bodo zbirali pripomočke za osebno higieno in nepokvarljivo hrano, ki pa ne sme vsebovati alkohola, svinjine ali svinjske masti.

Čez nekaj dni bo nekaj malih Palestincev sedlo med šolske klopi ali začelo obiskovati vrtec. Za ta namen je tržaška islamska skupnost zagnala tudi nabirko finančnih donacij za nakup šolskih potrebščin. Brez nahrbtnikov, zvezkov, pisal in peresnic namreč ne gre. Denarno pomoč je mogoče nakazati na bančni račun številka IT46F0103002205000001563977. Pod namen plačila je potrebno zapisati »Supporto per famiglie di Gaza in cura a Trieste«.

»Ko so družine prispele v mesto konec meseca aprila, niso imele ničesar. Najprej je bilo treba poskrbeti za njihovo nastanitev,« je razložila sogovornica, ki je beguncem nudila tudi prepotrebno psihološko podporo.