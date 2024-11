Za pretok znanja in inovacije

Sodelovanje med Italijo in Srbijo na področju znanosti je dan za dnem bolj tesno in učinkovito. Državi sta pred enim letom sklenili, da bosta skupaj podprli znanstveno raziskovanje in omogočili dvostranski pretok znanja. Lanske namere sta danes potrdili italijanska ministrica za univerzo in raziskovanje Anna Maria Bernini in srbska ministrica za znanost, tehnološki razvoj in inovacijo Jelena Begović, ki sta se srečali na 2. Forumu Italija-Srbija v znanstvenem parku Area.

Višek dogajanja je bilo danes ravno srečanje med ministricama. Bernini in Begović sta za zaprtimi vrati imeli daljši sestanek. Nazadnje pa sta vendar nastopili pred kamerami in novinarji za uradni podpis še enega sporazuma o sodelovanju med državama, ki sta ustvarili razpis vreden dva milijona evrov (vsaka država je prispevala en milijon). Slednji je namenjen razvoju visoko zmogljivega računalništva in masovnih podatkov ter tehnologiji v kmetijsko-živilskem sektorju in trajnostnemu gospodarstvu. Ministrstvi že preučujeta 83 raziskovalnih projektov, prejemnike štipendij pa bodo izbrali do 31. januarja.

»Dotaknili sva se različnih področij znanosti. Največji pomen pa ima sodelovanje med raziskovalnimi središči, ki mora biti agilno, stalno in učinkovito,« je povedala Italijanska ministrica Bernini. Tudi inovacija je na prvem mestu, je dodala ministrica Begović, »a za dobre rezultate je treba omogočiti raziskovalcem, da prosto sodelujejo. Podpreti jih moramo tudi finančno.«