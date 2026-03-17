Za smrad je najbrž krivo blato, z optimizacijo pa naj bi se stanje izboljšalo

Tesno sodelovanje, redna komunikacija, letna srečanja in sprotno reševanje problemov. To so na javnem zaslišanju v dvorani devinsko-nabrežinskega občinskega sveta potrdili člani vodstva multinacionalke Mondi Duino srl, ki v štivanski tovarni proizvaja recikliran karton za embalažo. Generalni direktor družbe Aleksander Krickler, vodja za človeške vire Roberto Sincovezzi in odgovoren za tehnično opremo Enrico Crida so bili včeraj gostje prvega in drugega občinskega odbora – zbranim odbornikom in svetnikom so pojasnili prihodnje korake oz. strategije ter poročali o morebitnih vzrokih smrada, ki se pojavlja na območju od Štivana do Ribiškega naselja in Devina.

Veliko je bilo vprašanj s strani svetnikov iz vrst opozicije in koalicije. O kratkoročnih in dolgoročnih načrtih, bioplinu, vlagi, nadzoru nad kakovostjo odpadnega materiala in ravnanju z njim, proizvodnji, čiščenju vode in seveda smradu. Sincovezzi in zlasti Crida sta se zaustavila pri novi napravi za čiščenje vode. »V vodi se je povečala vsebnost organskih snovi, saj je surovina, ki se obdeluje, reciklirani papir, v glavnem karton. Končni proizvod pridobivamo z dodajanjem škroba in med fazo razmočenja se v vodo sproščajo organske snovi,« je pojasnil Crida in pojasnil, da so se odločili za anaerobno napravo, ki proizvaja bioplin in zmanjšuje količino nastalega blata, kar z okoljskega vidika pomeni manjši vpliv na okolje. Najbrž je ravno to blato, krivo za smrad, ki se pojavlja. Optimizacija stroja, vključno z nadzorom materiala bo izboljšala stanje, ki ga nadzira tudi deželna agencija za okolje Arpa, sta zagotovila.

Na spletni strani agencije Arpa je zavihek, kjer lahko vsak vloži prijavo o smradu - dan, uro in intenzivnost, so spomnili. Naslednjič se bodo srečali v štivanski tovarni, da bodo na lastne oči spoznali tehnološke rešitve za zmanjšanje vpliva na okolje.