Obudili so avstro-ogrski dnevnik

Po več kot stoletju je spet začel izhajati časopis Triester Zeitung. Za časa avstro-ogrske monarhije je šlo za krajevni dnevnik v nemščini, po razpadu cesarstva je časnik padel v pozabo. Skupina prijateljev nemščine in predvsem Dunaja pa je spet oživila zgodovinski časopis, ki sicer v novi preobleki ne bo dnevnik. Izhajal bo tri do štirikrat letno in nemško govoreči publiki predstavljal mesto, ki se skriva za aperol špricerjem.

Glavna pobudnika projekta sta bila vodja šole nemščine v Trstu Simone Weißkopf-Garibaldi in upravitelj kavarne San Marco Alexandros Delithanassis. Slednjemu se je porodila zamisel za časopis o Trstu v nemščini, ko je med dopustovanjem ob Gardskem jezeru opazil publikacijo Gardasee, ki so jo v glavnem sestavljali nepremičninski inserati. To ga je vsekakor navdihnilo, da bi se podobnega projekta lotili tudi v Trstu, ki ga obiskuje, tako kot Gardsko jezero, mnogo turistov iz nemško govorečih držav. V Trstu je do razpada avstro-ogrske monarhije vsaka narodna skupnost imela svoj časnik. Med temi je bil tudi Triester Zeitung.

»Omislili smo si most med kulturami,« je na včerajšnji predstavitvi dejal Delithanassis. »Oziroma, most že obstaja,« je dejal in se pošalil, da se iz Trsta po novem pride z vlakom hitreje na Dunaj kot v Rim. V Trstu je vsekakor vedno več nemško govorečih turistov in tudi prebivalcev. Večina avtorjev prvega izvoda novega Triester Zeitung preživlja vsaj del svojega časa v Trstu. Uvodnik so zaupali pisatelju Christianu Klingerju, ki deli svoj čas med Dunajem in Trstom. Dopisnica avstrijske radiotelevizije ORFCornelia Vospernik je napisala esej o Trstu in literaturi. VGrljanu živeča zakonca Birgit Kofler in Roland Bettschart pa sta pisala o medkulturnem Trstu. Kot izstopa že v tokratnem izvodu, bodo vse nadaljnje številke Triester Zeitung zaznamovali nasveti, kje spoznati Trst in okolico. Tokrat najdemo tudi nekaj namigov za izlete v osmice.