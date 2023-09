Za zapahi zaradi nacističnega pozdrava na Oktoberfestu

Za dva 24-letna Italijana se je pivski izlet na Oktoberfest zaključil za zapahi. Po večurnem popivanju sta ob enem od izhodov priljubljenega prizorišča praznika piva dvigovala desnici in izvajala nacistični pozdrav. Medtem ko je njuna druščina podvig snemala s telefoni in se ob tem glasno krohotala, se »šala« ostalim mimoidočim in še zlasti nemškim prisotnim ni zdela enako zabavna, saj je v Nemčiji nacistični pozdrav zakonsko prepovedan, kršiteljem pa grozi visoka globa ali do treh let zaporne kazni.

Italijana iz Isernie oziroma Matere so varnostniki zadržali do prihoda policistov. Ker storilca kaznivega dejanja nimata prebivališča v Nemčiji, so jima odredili pripor, ki se bo zaključil, ko bo pristojni sodnik zanju določil primerno kazen.

Uporaba nacističnih simbolov in izvajanje Hitlerjevega pozdrava (v nemščini Hitlergruss) je v Nemčiji, Avstriji in Švici prepovedana vse od konca druge svetovne vojne. Za razliko od italijanske sodne prakse, ki je v primerih rimskega pozdrava pogosto precej popustljiva, je nemško sodstvo zelo strogo v primerih izvajanja nacističnega pozdrava v javnosti in še posebej v prestolnici nacionalsocializma. Zato neonacistične skupine na svojih srečanjih uporabljajo podobne različice pozdrava, da bi se tako izognile težavam s sodstvom.