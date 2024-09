Začeli so s čiščenjem silosa (video)

»To ne gre tako, kot bi otrokoma naročil, naj pospravita in posesata svojo sobo,« je ob pogledu na desetine zapuščenih šotorov in gore odpadkov vseh vrst dejal tiskovni predstavnik zadruge Coop Alleanza 3.0 Francesco Reggiani. Sedanja lastnica silosa, opuščenega skladišča ob tržaški železniški postaji, v katerem je do junija v nečloveških razmerah prebivalo na desetine beguncev, je namreč zagnala ogromno čistilno akcijo, med katero bodo prostor očistili nesnage, ki se je tam nabirala desetletja. Očiščeno in urejeno nepremičnino bodo konec septembra prodali avstrijskemu podjetju Schwarzer Felsen Immobilien.

Čistilne akcije se je lotilo podjetje SGD Group iz Trevisa, ki na Tržaškem skrbi tudi za dezinsekcijo ličink in komarjev, ki bi lahko prenašali virus denge. Dela, ki bodo trajala vse do konca meseca, so lastnico objekta stala dobrih 200.000 evrov. Ob včerajšnjem vstopu v silos je bilo videti na stotine predmetov, kosov oblačil in šotorov, ki so jih za seboj pustili begunci. Ti so v stavbi živeli vsaj zadnjih deset let, vse odkar je med begunsko krizo leta 2015 prišlo do odprtja balkanske begunske poti.