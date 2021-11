Zahodni Kras: Vidoni predsednik, Veronese podpredsednik

Zdaj je še uradno. Na sinočnjem prvem zasedanju so novoizvoljeni člani zahodnokraškega rajonskega sveta za novega predsednika imenovali Pavla Vidonija. Na svoji strani je imel številke, dvakrat zapored je domov odnesel najvišje število osebnih preferenc in je zato tudi vodil sejo, ki je potekala na daljavo. Osebnim glasovom je treba dodati še dogovor med Demokratsko stranko in Slovensko skupnostjo, ki ji sam pripada. Njegovo kandidaturo je podprlo pet svetnikov, se pravi trojica DS (ena izmed njenih predstavnic je bila odsotna), predstavnik Levice in zastopnica mladega gibanja Zdaj Trst. Ista naveza je za podpredsednika izglasovala Massima Veroneseja, demokrata, ki že sedi tudi v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu.

Desna sredina, ki si je na volitvah izborila tri rajonske svetnike, je za predsednico (tako kot pred petimi leti) predlagala ligašico Pamelo Rabaccio, za podpredsednika pa Roberta Dubsa (Bratje Italije). Čeprav ni imela možnosti za preboj, je Rabacciova kratko in jedrnato predstavila politični program svoje koalicije. Pri glavnih točkah – od okrepitve javnega prevoza do izboljšave prometne ureditve – so si edini z večino. Dvojezičnosti in spoštovanja zaščitnega zakona za Slovence v Italiji 38/2001, ki predstavljajo vezno nit levosredinskega političnega programa, pa ni omenila.

Vidoni namerava nadaljevati po poti predhodnice Maje Tenze, s katero je delil pet let dolgo mandatno dobo prigovarjanja in iskanja dialoga s tržaško občinsko upravo. Zaveda se, da so rajonski sveti skoraj popolnoma izgubili vlogo, ki bi jim na papirju pripadala. Nanje se občina obrača le, ker tako pač predvideva zakonodaja, izdanih mnenj pa itak ne upošteva. Politični program levosredinske koalicije obsega pet tematskih sklopov, socialno in zdravstveno politiko, promet in mobilnost, šport in prosti čas, okolje ter infrastrukturna dela. Med različnimi točkami gre tu omeniti podpiranje čezmejnega sodelovanja, uvedbo novih območij z omejeno hitrostjo in obnovo opuščenih občinskih objektov, kot je nekdanji dom za starejše občane Don Marzari v Naselju sv. Nazarija.

Med sejo, ki je potekala le dve uri po prvem zasedanju tržaškega občinskega sveta, so potrdili tudi novoizvoljene svetnike. Levosredinsko večino bodo zastopali Sofia Ukmar (neodvisna), Mariagrazia Villi in Aleksander Starc za Demokratsko stranko, Roberto Cattaruzza iz vrst Levice, ki je pred desetimi leti sam predsedoval rajonskemu svetu, ter Katrin Štoka za Zdaj Trst. Stališča desnosredinske koalicije bo poleg že omenjene dvojice zagovarjal še Edmondo Zandanel (Lista Dipiazza).

Čisto vse le ni steklo kot po maslu. Komuniciranje za računalniškimi ekrani se je zatikalo in enkrat tudi prekinilo. Ni kaj, osebni stik je včasih res nenadomestljiv. Morda bi ta lahko ponudil tudi odgovor, zakaj se je svetnik Bratov Italije kmalu po izvolitvi novega predsednika, ko je ta začenjal prebirati svoj nagovor v slovenščini, na hitro poslovil in prekinil povezavo. Roberto Dubs, ki je do nedavnega predsedoval rajonskemu svetu za Sv. Jakob in Staro mitnico, ni glasno povedal, da ga je zmotil slovenski jezik. Razlog za njegov odhod pa bi bilo težko, če že ne nemogoče tolmačiti drugače.