Na križišču med ulicama Parini in Vasari v Trstu je prišlo do lažje prometne nesreče, v kateri sta trčila avtomobila ford fiesta in fiat panda. Kaže, da je bila za nesrečo kriva izsiljena prednost. Nihče od soudeleženih se ni poškodoval. Na kraju prihaja do rahlih nevšečnosti v prometu.