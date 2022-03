Zaradi obnove bodo predor Bombelj zaprli

Temeljita prenova predora pri Bombelju ne bo potekala tako, kot je bilo sprva predvideno. Namesto sanacije z inovativno tehniko, po kateri bi predor popravljali brez prometnih zapor, se bodo gradbinci popravil lotili s klasično metodo dela - s popolnim 40-dnevnim zaprtjem predora, ki bo botrovalo temu, da bo promet pogosto ohromljen. Glavni vzrok za spremembo planov so cene jekla in drugih materialov, ki so šle dejansko v nebo. Zaradi naraščanja cen bi prvotno načrtovana ureditev manjših predorov oz. jeklenih ščitov, na vrhu katerih bi uredili gradbišče, pod njimi pa bi ovirano potekal promet, namesto sprva predvidenih 850 tisoč stala vrtoglavih 1,5 milijona evra. Prav zato so se odločili, da dela v predoru izpeljejo tako, kot si župan Roberto Dipiazza od vsega začetka ni želel. S popolnim zaprtjem tunela v obe smeri.

V družbi občinskih tehnikov sta novosti v reprezentančnem salonu Mestne hiše danes sporočila pristojna za naložbe v občinski upravi Elisa Lodi in župan Roberto Dipiazza. Ta je dejal, da je spremembo načrta predlagal koncesionar SAC scarl, ki se je zavezal, da bo v okviru 40-dnevne zapore, ki naj bi se začela sredi aprila, v predor spravil večje gradbene stroje in več delavskih ekip, ki bodo delale dan in noč. Če ne bo prišlo do zamud, bodo dela končana v roku, julija letos, je pojasnil župan, ki je v isti sapi pristavil, da gre za pogumno odločitev, saj je bilo treba problem pomanjkanja gradbenih materialov in naraščanja stroškov rešiti takoj.