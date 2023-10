Zaščititi posameznike, zdravstveni sistem in skupnost

S 16. oktobrom se bo v Furlaniji - Julijski krajini začela cepilna kampanja proti sezonski gripi in covidu-19, ozaveščanje o pomenu cepljenja pa je po mnenju predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige in odbornika za zdravje Riccarda Riccardija temeljne važnosti, saj gre tako za zaščito posameznih oseb kot tudi za zaščito zdravstvenega sistema in celotne skupnosti oz. občanov. To sta Fedriga in Riccardi poudarila na današnji (10. oktobra) predstavitvi cepilne kampanje v palači deželne vlade v Trstu.

Prvi odmerki cepiv so že na voljo, njihovo število pa zadostuje za cepljenje oseb iz prvenstvenih kategorij, kot so zdravstveni operaterji, osebe, ki potrebujejo daljše obdobje hospitalizacije ter osebe s krhkim zdravjem oz. oslabljenim imunskim sistemom. Vsekakor se cepljenje priporoča vsem osebam, starejšim od šestih mesecev, še posebej otrokom, odraslim, starejšim od 60 let, zdravstvenim operaterjem, operaterjem v domovih za dolgotrajno oskrbo, osebam s krhkim zdravjem oz. oslabljenim imunskim sistemom. K sreči položaj glede covida trenutno ne skrbi preveč, saj se je število novih okužb s približevanjem jeseni sicer dvignilo, a ne na zaskrbljujočo raven prejšnjih let, tako da je število hospitaliziranih na navadnih oddelkih oz. na intenzivni negi majhno, je bilo slišati na predstavitvi, na kateri sta aspekte cepljenja proti obema boleznima poglobljeno orisala zdravnika Cristina Zappetti in Luigi Castriotta iz tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi oz. iz zdravstvenega podjetja za osrednjo Furlanijo Asufc.

Cepljenje je brezplačno za osebe, stare 60 ali več let ter otroke med šestim mesecem in šestim letom starosti, osebam s kroničnimi boleznimi dihal, srca in ožilja, dalje sladkornim bolnikom ter pacientom npr. z boleznimi, vezanimi na metabolizem, ledvice, kri idr.. Cepljenje je brezplačno tudi za nosečnice oz. porodnice, krvodajalce, osebje javnih služb (šolnike, pripadnike vojske in varnostnih organov, gasilce, operaterje v domovih za starejše občane oz. za dolgotrajno oskrbo idr.), pa tudi za živinozdravnike in rejce oz. osebe, ki zo službeno v stiku z živalmi, družinske člane oseb z visokim tveganjem zdravstvenih zapletov in za zdravstvene operaterje. Cepiti se bo mogoče v cepilnih centrih, v prostorih zdravstvenih okrajev, pri družinskih zdravnikih oz. pediatrih in tudi v lekarnah, ki bodo pristopile k cepilni kampanji.