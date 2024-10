Zaskrbljeni so nad begom zdravnikov

Kljub navideznim uspehom v boju proti čakalnim vrstam ostaja stanje v deželnem zdravstvu iz marsikaterega vidika zaskrbljujoče. Sindikat CGIL je danes objavil vest, da je od začetka leta Asugi zapustilo 80 zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester. To, poudarjajo, predstavlja velik porast, saj je v letih 2022 in 2023 isto zdravstveno podjetje zapustilo »le« 97 tovrstnih delavcev. V sindikatu so zaskrbljeni nad »eksodusom v zasebno zdravstvo«, kjer naj bi bili pogoji tudi za zdravstvene tehnike boljši. Med najbolj bolečimi točkami njihovega vsakdana, sporočajo iz sindikata, so nizke plače ter zelo slabo usklajevanje zasebnega in delovnega življenja. Še pred leti so na razpisih za delovna mesta v zdravstvu opažali deset prijav za eno delovno mesto, danes pa je večkrat manj kandidatov kot mest. Med drugim krivijo sindikati zaprto število zdravstvenih univerzitetnih programov. Na kritično stanje je včeraj opozoril tudi Nicola Delli Quadri, ki je v deželni Demokratski stranki odgovoren za zdravstvo. Predvsem v deželni službi za zdravstveno pomoč v sili (Sores) je stanje zapleteno, saj je odšla dvanajsterica zdravstveni tehnikov, je izjavil.