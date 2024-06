Zastraženo mesto pred začetkom vrha G7

Pristojni organi se vneto pripravljajo na današnji prihod okoli stotih članov delegacij, ki se bodo jutri in v soboto udeležili vrha držav skupine G7 o izobraževanju. Policisti so včeraj pregledovali območje Velikega trga (kjer je bil medtem postavljen oder za julijski obisk papeža Frančiška) ter mestnega nabrežja, ki bo jutri (od 7. ure) in v soboto zaprto za promet; za vozila bo že od danes opoldne nedostopen Miramarski park. Pred mestnim nabrežjem so policijski potapljači pregledovali morsko dno, da bi preprečili kakršnokoli nevšečnost. Od danes opoldne do sobote ob 17. uri bo tudi prepovedana plovba pred nabrežjem, tudi v Sacchetti (razen izjem), kjer bo danes med 16. in 21. uro prepovedano vsakršno premikanje plovil. Prepovedani bodo tudi potapljanje in druge aktivnosti na morju. Drevi od 18. ure do polnoči bo obenem prepovedana plovba pred miramarskim morskim rezervatom. Drevi ob 19. uri bo namreč v Miramarskem gradu na sporedu uvodni dogodek za goste vrha.