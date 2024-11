Zavezniški Trst v objektivu Maria Magajne

Tržaškemu kulturnemu utripu za časa Zavezniške vojaške uprave in zlasti delovanju umetnostne galerije Scorpione je posvečena razstava, ki jo bodo danes ob 18. uri odprli v Ulici dan Rocco 1. V manjšem razstavnem prostoru Cavò, ob Muzeju orientalske umetnosti v Kavani, bo med osrednjimi protagonisti Mario Magajna, dolgoletni fotoreporter Primorskega dnevnika.

Na ogled bo namreč okrog 50 fotografij, ki jih je tržaški fotograf ustvaril v prvih letih po drugi svetovni vojni. Zlasti na ulicah, ki so jih prevevale izrazite in nasprotujoče si politične strasti, saj so to bila leta, ko usoda Trsta ni bila še zapečatena. Magajna je znal v svoj objektiv ujeti tako množične proteste kot poetične utrinke ob tržaškem kanalu, njegove fotografije pa vračajo podobo večini danes nepoznanega mesta, v katerem na primer v javnosti prevladuje angleški jezik.

Med letoma 1946 in 1952 pa je Magajna obiskoval tudi galerijo Scorpione (Slovenci so jo imenovali tudi Škorpijon). Ustanovili so jo Dino Dardi, Marcello Mascherini in Federico Righi; po prvih mesecih v Dardijevem stanovanju v Ulici Ginnastica, je polno zaživela v galerijskih prostorih v Ulici sv. Spiridona. Vodila sta jo Frida Goldstein de Tuoni in Dario de Tuoni, v njej pa so redno razstavljali tudi slovenski umetniki, na primer Jože Cesar, Avgust Černigoj, Lojze Spacal, Bogdan Grom, Robert Hlavaty, Rudolf Saksida.

Ob razstavi La Trieste dello Scorpione 1946-1952 se bodo stene Cavoja spremenile v strani takratnega revialnega tiska, obljubljata kuratorja Massimiliano Schiozzi in Vincenzo Luongo, saj bodo gosto posejane s fotografijami, izrezki in drugim gradivom.

Razstava, ki bo na ogled do 21. decembra (od četrtka do sobote od 17. do 19. ure), sodi v projekt Varcare la frontiera tržaškega društva Cizerouno. Pod njegovim okriljem prirejajo tudi vodenje oglede »zavezniškega Trsta«. Naslednji bo na sporedu 24. novembra ob 11.30. Rezervacije zbirajo na info@cizerouno.it.