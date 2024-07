Zaživelo naselje dobrih praks

Po ulicah tržaškega središča, med stojnicami in gnečo ljudi, od Cavane do Ponteroša in Trga pri sv. Antonu, tokrat ne diši po žaru, ampak po dobrih praksah. Ob 50. Socialnem tednu katoličanov se po stojnicah predstavljajo katoliške in druge organizacije, ki s svojim delovanjem zasledujejo cilje sodelovanja, solidarnosti, izobraževanja, socialne pomoči, predvsem pa demokracijo in participacijo, glavni temi vsedržavnega dogodka. Več kot sedemdeset jih bo do nedelje med 10. in 23. uro mimoidočim predstavilo svoje delovanje. Veliko je lokalnih organizaciji. Med njimi tudi Slovenska prosveta, ki javnost seznanja z vsebinami Drage in njenim prispevkom k demokratizaciji Slovenije, z Vincencijevo konferenco in Svet slovenskih organizacij.

Od sanj do poznavanja

Naselje dobrih praks se deli v tri cone. Pri Trgu Cavana so uredili Četrt za sanje, kjer je mogoče prisluhniti kratkim klavirskim koncertom, ki jih ponuja društvo Accademia Ars Nova in spoznati druge zadruge. Tu je politična »šola« iz Turina, združenje Piccole officine politiche POP, ki z delavnicami o političnem delovanju države želi v skupnost ponovno vliti upanje v politiko oz. v demokracijo.

Sredi Borznega trga v Četrti za spoznavanje je med stojnicami svoj prostor dobila organizacija Opera Gioacchino di Leo, sicilijanska organizacija, ki se bori proti mafiji in posledicami organiziranega kriminala v manjših vaseh italijanskega otoka. Mimoidočim, ki uganejo, čigave so fotografije na plakatu pred vhodom (gre za znane ljudi, ki so v preteklosti svoje življenje dali za boj proti mafiji), podarijo vino ali drugi proizvod, darilo podjetij, ki podpirajo protimafijsko organizacijo. Več je katoliških univerz iz Milana in Rima, ki na trgu predstavlja svoje študijske programe, ter znanih italijanskih katoliških združenj, na primer Združenje katoliških pravnikov, založništvo, škofije in drugi.