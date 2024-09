Zbirajo denarno pomoč in topla oblačila

Fundacija Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin javnost poziva, naj prispeva k nabirki toplih in nepremočljivih oblačil, čevljev, odej in spalnih vreč. Pomoč bodo zbirali v Ulici Valdirivo 16/a, od ponedeljka do petka med 9.30 in 12.30 ter med 16. in 19. uro. Pri fundaciji zbirajo tudi denarne donacije za nakup oblačil: denar je mogoče nakazati na bančni račun številka IT 89 Z 02008 02230 000105946147.

Jesen s seboj prinaša mraz in padavine. Kljub slabim vremenskim razmeram je v Trstu na desetine ljudi, tudi družin z otroki prisiljenih spati na prostem pred železniško postajo, zaradi česar je potreba po humanitarni pomoči še toliko večja. »Vse, ki jim je mar, vse, ki ne ostanejo brezbrižni, ko gledajo ljudi, ki noči preživljajo na prostem, brez strehe nad glavo in brez stranišč, ki bi jih lahko uporabljali, pozivam, da nam pomagajo,« je bila jasna predsednica fundacije Daniela Schifani Corfini.