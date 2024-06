Zbirajo jeanse, da bi ustvarili torbice

Socialna šiviljska zadruga Lister, ki ima atelje v svetoivanskem parku, se v teh dneh mrzlično pripravlja na 50. Socialni teden katolikov, ki bo, kot znano, letos potekal v Trstu. Italijanska škofovska konferenca (CEI) je tržaški zadrugi poverila pomembno nalogo. Za delegate, ki bodo julija prišli v Trst, teh naj bi bilo okoli 2000, mora pripraviti torbe iz recikliranih materialov, med katerimi prevladuje jeans. Da ne bi v zadnjem hipu ostali brez zalog, je prvi mož zadruge Pino Rosati lansiral prav posebno kampanjo zbiranja izdelkov iz jeansa in tudi drugih vrst blaga.

Občani in občanke, ki bi radi aktivno sodelovali v tej kampanji, lahko še v teh dneh stare kavbojke, jeans obleke, jakne ali torbice, pa tudi ostanke drugega blaga prinesejo v šiviljsko delavnico v Ulici Pastrovich 1, v park nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Svetem Ivanu.

V ponedeljek dopoldne, ko smo obiskali atelje, je bilo tam zelo živahno. Pino Rosati, predsednik zadruge, ki je sicer nastala leta 2008 in v kateri imajo šest zaposlenih, tri praktikante in dva prostovoljca, je zagotovil, da so na dobri točki, vse naročene torbice – teh je 2200 –, pa morajo naročniku predati konec meseca.