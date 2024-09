Zbirajo pomoč za otroke iz Gaze v Trstu

Med šolarji, ki bodo naslednji teden sedli med šolske klopi, so tudi otroci, ki so pred vojno vihro iz Gaze pribežali v Trst, kjer jim zdravstveno oskrbo nudijo v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo.

Tržaška islamska skupnost in krajevno Islamsko kulturno združenje zbirata donacije za nakup šolskih potrebščin. Denarno pomoč je mogoče nakazati na bančni račun št. IT46F0103002205000001563977. Pod namen plačila je potrebno zapisati »Supporto inizia la scuola per famiglie di Gaza in cura al Burlo«.

Na sedežu tržaške islamske skupnosti, v prvem nadstropju stavbe v Ulici Maiolica 17, pa bodo jutri med 9. in 12. uro zbirali konzervirano in nepokvarljivo hrano, sol, olje, moko, riž, piškote, začimbe, kavo in druge prehrambene izdelke. Ti ne smejo vsebovati alkohola, svinjine ali svinjske masti. Dobrodošla pa bodo tudi čistila ter izdelki za osebno higieno, kot so milo, šampon, zobna pasta, ščetke in vložki.

Nabirko bodo v Ulici Maiolica ponovili tudi 15. in 28.septembra med 10. in 17. uro, nabrano humanitarno pomoč pa bodo razdelili med otroke iz Gaze in njihove družine, ki prebivajo v Trstu.