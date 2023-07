Združili so se v harmonikarski sestav

V petih dneh je štirinajst mladih harmonikarjev pripravilo koncert, pred publiko so se udeleženci glasbenega kampa predstavili v soboto zvečer v Marijinem domu pri Svetem Ivanu. Dijaki nižje srednje šole svetega Cirila in Metoda pri Svetem Ivanu, ki obiskujejo pouk harmonike pri profesorju Mauriziu Marchesichu, po koncu triletnega študija največkrat opustijo igranje. Če z vlečenjem meha nadaljujejo, pa se za njimi izgubi vsaka sled. Da bi glasbenike združil v sestav, se je Marchesich povezal z Društvom za izobraževanje harmonikarjev DIH. Društvo Marij Kogoj pa je nudilo prostore.

Vse se je na ponedeljek začelo z branjem partitur, ki so jih harmonikarji videli prvič. Gojenci so zjutraj ob sodelovanju profesorjev Stefana Bembija in Polone Tominec pilili harmonikarsko tehniko in prstne rede, v popoldanskih urah so se posvetili vaji v orkestru pod Marchesichevo taktirko. Sobotni koncert je postregel s skladbami, kot so Skrjabinova Andante in Scherzo ter vsem znana Straussova Annen polka. Nastopil pa je tudi kvartet harmonikarjev, ki je osvojil državno srednješolsko harmonikarsko prvenstvo v Umbriji ter kvartet profesorjev harmonike, ki je med drugimi zaigral Cvetje v jeseni in Wien bleibt Wien. »Ponosen sem na fante in dekleta, saj so zdržali ritem dela in hkrati ustvarili lepo skupinsko vzdušje,« jih je pohvalil organizator glasbenega tečaja, ki obljublja, da bo poletni tečaj postal tradicija. Prav tako upa, da bo skupina z delom nadaljevala tudi med letom in začela nizati uspehe.