Že štiri mesece skoraj odrezani od sveta

Idilično vaško življenje le lučaj stran od mestnega prometa in hrupa le ni tako idealno, ko pride do težav. Tako se je pred meseci zgodilo pri Piščancih, kjer je 22. novembra prišlo do usada v Ulici Moreri, zaradi česar je vas skorajda odrezana od sveta. Do nje se lahko z vozili dostopa le iz Rojana, z Opčin je namreč že več mesecev nedosegljiva.

Naveličani prebivalci so se zato ponovno obrnili na »četrto vejo oblasti«, novinarje, in jim predstavili, katere težave jih tarejo.

Zaprta cesta za promet predvsem prebivalcem Piščancev povzroča težave. »Če bi prišlo še do kakšnega usada na spodnjem delu ulice, tako zaradi del kot iz drugih razlogov, bi bili povsem odrezani od sveta,« je razložil eden od tamkajšnjih prebivalcev, Franco Stogaus. Do tega je res prišlo na začetku marca, ko je močna burja na Ulico Sottomonte sklatila večji hrast, zaradi česar se tudi z druge strani ni moglo zapeljati v vas, ampak so prebivalci lahko do svojih hiš prišli le preko potke po zasebnih terenih, ki pa je na primer preozka za reševalna vozila. Tudi to skrbi prebivalce, saj imajo reševalci v primeru nesreče oviran dostop.

S tržaške občine so sicer pred dnevi obvestili krajane, da naj bi končno dobili deželna sredstva, s katerimi bodo financirali sanacijo usada. A pot do tega je še dolga.

